В Липецке бездомный упал в подвал заброшенного дома

СЕГОДНЯ 18:22 2019-10-08T18:23:35+03:00

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ЧП с бездомным случилось в Липецке в понедельник вечером, 7 октября, на улице Урожайная. Там в заброшенный частный дом забралась компания бездомных, один из которых свалился в подвал глубиной 2.5 метра. Мужчина получил травму, а собутыльники не смогли и его вытащить и позвонили на номер «112».

Бездомные заселяют пустующие домаФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели вытащили из сырого подвала 53-летнего пострадавшего и передали «скорой». В ведомстве отмечают, что этот типичный случай отражает социальную проблему – с похолоданием бездомные заселяют чужие заброшенные дома, и обычно приводит к пожарам и травмированию людей.

Бездомные заселяют пустующие домаФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Например в сентябре и первых числах октября спасателям поступило 170 сообщений и лежащий на улицах людях, в большинстве случаев это были пьяные бомжи. Теперь все эти люди обживают пустующие дачи и бесхозные дома, а потом спасатели будут выезжать на пожары в заброшенных зданиях.

ИСТОЧНИК KP.RU