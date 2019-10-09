В Липецке машина «Скорой помощи» попала в массовое ДТП

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-09T09:34:59+03:00

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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 8 октября, в районе Опытной станции в Липецке. Там на одноименной улице после 19.00 попал в массовое ДТП автомобиль «Скорой помощи», в аварии также участвовали еще 3 автомобиля – «Хендай», «ВАЗ-2109» и еще одна легковушка.

ДТП со "Скорой" в Липецке .

По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель легкового авто, который въехал сзади в «ВАЗ», а тот ударил «Хендай». От удара корейскую иномарку вынесло на встречную полосу, где она в лобовую столкнулась с машиной «Скорой помощи».

Опытная станция ДТП "Скорая".

Несмотря на значительные повреждения машин, к счастью, люди в этой аварии не пострадали. По данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 23 ДТП без пострадавших, где повреждения получили только автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU