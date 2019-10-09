В Липецке пройдет первый в истории международный марафон

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-09T11:01:55+03:00

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Больше 10 улиц Липецка превратятся в трассы первого в истории города международного марафона. Большие ворота поставят на Соборной площади – это будет начало марафона. Там же развернется стартовый городок с шатрами и дегустацией деликатесов от местных производителей, зонами отдыха с креслами и фотозонами. Детей будут развлекать ростовые куклы. Там же будут стоять арт-объекты в виде цифр высотой в 3.5 метра и огромная арка в виде шестерни, посвящена 85-летию выплавки чугуна.

Участникам забега предстоит пройти 5 трасс на 42, 21, 10 и 3 километра. Событие обещает быть красочным. Победителей будет встречать духовой оркестр с хитом Queen «We are the champions». На протяжении маршрута для спортсменов забега будут стоять палатки с водой и фруктами. Также участников по ходу забега будут еще и развлекать – на маршрутах поставят 12 сцен, где выступят артисты. Организаторы обещают сюрприз – выступление известной звезды. Марафон стартует в субботу,13 октября, в 9.30 на Соборной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU