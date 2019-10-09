У липчанина украли сумку со 100 000 рублей и инструментами

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-09T14:41:10+03:00

За сутки в регионе раскрыли две ранее совершенных кражи

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В Липецкой области мужчина лишился крупной суммы денег. Все произошло с 7 на 8 октября в селе Тербуны. По заявлению 35-летнего липчанина, кто-то украл у него из дома по улице Горького мужскую сумку, в которой было 100500 рублей и шуруповерт.

Вора вычислили в тот же день сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 31-летний мужчина.

Кроме этого за сутки в регионе раскрыли два совершенных ранее преступления. Так 30 сентября в городской отдел полиции № 7 пришла 36-летняя женщина, которая рассказала, что кто-то снял с ее карты 21 000 рублей. Как выяснилось, вором оказался 37-летний липчанин.

А в Елецком районе раскрыли кражу из частного дома, откуда в конце августа пропали металлолом, стройматериалы, 9 кур и 4 утки. Воришкой оказался судимый 47-летний житель поселка Гозопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU