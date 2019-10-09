Под Липецком 7 часов тушили заброшенное двухэтажное здание

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-09T11:52:25+03:00

В пожаре в Чаплыгинском районе никто не пострадал

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Крупный пожар произошел в селе Троекурово Чаплыгинского района Липецкой области. Там на улице Советская вечером 7 октября загорелось заброшенное двухэтажное здание. Как сообщили в пресс-службе областного управления УГПСС, сообщение о пожаре поступило к дежурному в 18.04 вечера.

Огонь быстро распространился и на момент прибытия пожарных подразделений, все здание было охвачено пламенем. С пожаром боролись 7 часов несколько отделений пожарных и спасателей. Пожар удалось ликвидировать только в 1.30 ночи. Здание выгорело дотла.

Из-за чего начался пожар и кто виноват, теперь устанавливают эксперты. Также подсчитывается ущерб от пожара. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU