2019-10-09T13:36:12+03:00
Общество

Мэра Липецка обязали разобраться с поборами на охрану школ

За 3 недели жители региона 30 раз пожаловались в прокуратуру на сбор денег в школах
Лия МУРАДЬЯН
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Прокуратура следит за поборами в школахПрокуратура следит за поборами в школахФото: Лия МУРАДЬЯН
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В течение трех недель, с 26 августа по 13 сентября, в Липецкой области работала «горячая линия» прокуратуры, куда можно было пожаловаться на поборы в школах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за это время на линию поступило около 30 сообщений, большая часть из них – анонимные. Чаще всего родители жаловались, что с них требуют деньги на нужды школ и охрану.

Каждое обращение проверили. В самом Липецке подтвердилась информация о сборах на охрану школ. По этому поводу прокуратура внесла представление в адрес мэра Липецка. В селе Кривополянье Чаплыгинского района с родителей, даже многодетных и малообеспеченных, требовали продукты для школьной столовой. Администрация района и директор школы также получили представление.

В ведомстве сообщили, что ситуацию с поборами будут контролировать и дальше. Также эксперты разъяснили, что школы вправе брать деньги у родителей и тратить на нужды учреждения, но только если родители жертвуют средства добровольно. Причем добровольные пожертвования должны поступать непосредственно на расчетный счет школы. Никаких обязательных сборов быть недолжно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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