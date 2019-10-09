Военная прокуратура проверяет готовность к осеннему призыву на службу

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-09T14:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В период очередного призыва на военную службу, военная прокуратура Тамбовского гарнизона приступает к сопровождению призывных мероприятий. Повсеместно проверяется готовность военных комиссариатов к работе с призывниками, начиная с момента прибытия молодых людей на призывную комиссию до перемещения их к местам службы. В обязательном порядке изучают, насколько призывные и пересыльные пункты готовы к приему призывников, их обеспеченность питанием, медикаментами, и бытовые условия.

Особое внимание уделяют полноценной проверке состояния здоровья юношей и медицинскому обследованию. Одновременно в воинских частях, куда направляют новобранцев, выясняют готовность к приему и размещению, условия адаптации молодого пополнения в коллективах.

С 1 октября 2019 ода в военной прокуратуре Тамбовского гарнизона снова начали работать пункты и телефоны «горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие заинтересованные, в том числе и СМИ, могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как лично, так и по телефону.

Военная прокуратура Тамбовского гарнизона готова оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях закона. За консультацией по вопросам призыва можно обращаться по телефону военной прокуратуры Тамбовского гарнизона: 8 (4752) 72-11-72 (ул. Октябрьская, 45).

Прокурорский участок военной прокуратуры Тамбовского гарнизона в Липецке: ул. Валентины Терешковой, д. 15, тел, (4742) 78-20-46.

ИСТОЧНИК KP.RU