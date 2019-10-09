2019-10-09T16:01:08+03:00
Происшествия

В Липецке электрики ищут водителя, который снес столб с проводами и сбежал

Найдут – оштрафуют
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель сломал столб и сбежалВодитель сломал столб и сбежалФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В районе Ниженки в Липецке кто-то сбил столб с проводами и сбежал. Все произошло минувшим вечером, 8 октября, когда в ЛГЭК поступила информация о ДТП у дома №23а на улице Маяковского. Когда на адрес прибыли энергетики, сломанный столб валялся на земле, рядом уже никого не было.

Опору убрали, а уцелевшие провода перетянули на другие стоящие рядом столбы. КАк сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, сотрудники компании провели расследование и опросили местных. Соседи рассказали, что после ДТП к месту подъехал эвакуатор и увез разбитую машину. Информацию передали в ГИБДД, где завели административное дело за оставление места аварии.

Водителя теперь ищут, его ждет наказание по части 2 статьи 12.27 административного кодекса – невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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