Спасатели обеспокоены участившимися ДТП с пешеходами в Липецке

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-09T17:12:35+03:00

Только за сентябрь на «зебрах» сбили 6 человек

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Управление ГО и ЧС Липецка обеспокоено ситуацией с пешеходами на дорогах города. Спасатели отмечают, что этой осенью в Липецке резко возросло число ДТП с пешеходами. Например, если в августе в городе было 17 аварий пешеходами, то в сентябре таких ДТП было 26, 5 из них – с участием детей. 21 пешеход попал в больницу, двое погибли прямо на пешеходных переходах. По данным пресс-службы управления, всего непосредственно на «зебре» за месяц сбили 6 человек.

Столь же печальная статистика и на начало октября. Пешеходов уже сбивали на улицах

Неделина, Советская, Космонавтов и Кривенкова. Если статистика не улучшится, спасатели будут решать, как обезопасить пешеходов.

– Сейчас мы самым внимательным образом анализируем ситуацию, – отметил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков. – Свои предложения по обеспечению безопасности пешеходов передадим руководству города и в департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

Спасатели просят водителей быть внимательней особенно вечером и при смене погоды, пешеходов призывают всегда убеждаться, что машины остановились, только потом переходить дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU