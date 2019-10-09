2019-10-09T18:29:35+03:00
Происшествия

В Липецке ветер повалил дерево и ставил без света дома

ЧП случилось в районе Черниговского переулка
Лия МУРАДЬЯН
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Упавшее дерево оборвало проводаУпавшее дерево оборвало проводаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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Обещанный синоптиками ветер обрушился на Липецк и повалил деревья. Одно из ЧП оставила без света несколько домов. Дерево сломалось и упало в районе Черниговского переулка.

Попутно дерево сломало пору линий электропередач. В итоге без света остались дома по всему переулку. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, сейчас на месте работают аварийно-восстановительные бригады. Энергетикам предстоит поставить новую опору и восстановить оборванные провода. На работу потребуется часа два, после чего электричество снова дадут.

Напомним, что в этом месяце изменились телефоны диспетчерской ЛГЭКа. Сообщить об аварийной ситуации, узнать подробно об отключениях света и воды, можно по номерам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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