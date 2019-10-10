ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились два подростка

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-10T17:46:27+03:00

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За 9 месяцев этого года в Липецке ВИЧ впервые диагностировали у 128 человек. Такие данные озвучили на комиссии горсовета по соцвопросам, здравоохранению и экологии. Медики сообщают, число городской показатель по ВИЧ обгоняет средний по области.

Так в Липецке на 100 тыс. населения приходится 226.1 инфицированных, в области – 193.8, по России – 709.2. Традиционные пути заражения: половые контакты и наркотики – 55.5% и 43.7% соответственно. Почти половина больных – люди в возрасте 30-39 лет. Смертность от ВИЧ в Липецке составляет 1.96 случает на 100 тыс населения, что в 1.3 раза меньше, чем в прошлом году.

В этом году ВИЧ начали диагностировать у несовершеннолетних. Как сообщил главврач ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов, это два подростка, один из которых проблемный.

При этом медики пожаловались, что в городе всего один передвижной пункт для анонимного теста на ВИЧ, и он не может охватить все вузы, предприятия и другие учреждения. Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты решили запросить у областного управления еще один мобильный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU