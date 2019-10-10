2019-10-10T17:46:27+03:00
Общество

ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились два подростка

В целом по городу на 100 тыс. человек приходится 226.1 инфицированных
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 9 месяцев этого года в Липецке ВИЧ впервые диагностировали у 128 человек. Такие данные озвучили на комиссии горсовета по соцвопросам, здравоохранению и экологии. Медики сообщают, число городской показатель по ВИЧ обгоняет средний по области.

Так в Липецке на 100 тыс. населения приходится 226.1 инфицированных, в области – 193.8, по России – 709.2. Традиционные пути заражения: половые контакты и наркотики – 55.5% и 43.7% соответственно. Почти половина больных – люди в возрасте 30-39 лет. Смертность от ВИЧ в Липецке составляет 1.96 случает на 100 тыс населения, что в 1.3 раза меньше, чем в прошлом году.

В этом году ВИЧ начали диагностировать у несовершеннолетних. Как сообщил главврач ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов, это два подростка, один из которых проблемный.

При этом медики пожаловались, что в городе всего один передвижной пункт для анонимного теста на ВИЧ, и он не может охватить все вузы, предприятия и другие учреждения. Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты решили запросить у областного управления еще один мобильный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Интернет-мошенник продавал липчанам несуществующую летнюю резину
Игорь Артамонов: «В сельском хозяйстве будут внедряться цифровые инструменты»
Какие улицы перекроют в Липецке в воскресенье и как объехать
Крупный порыв оставил без воды несколько улиц Липецка и военный городок
Под Липецком дельтаплан задел высоковольтные линии и оставил села без света
Игорь Артамонов: «Нам есть чем гордиться»
В Липецке банда подростков угоняла машины, сжигала и сдавала в металлолом
Липчанин из ревности забил любовницу до смерти и получил 7 лет строгого режима
Демографическая ситуация: с начала года в Липецкой области вымерло среднее село
Игорь Артамонов: «Президент поставил задачу — работать в интересах людей»
Обрушились с неба без парашютов – под Липецком прошли тренировки СОБРа
В горящем доме в Липецке пострадал человек
В Липецке сбили 12-летнего школьника
В Липецке ветер повалил дерево и ставил без света дома
В воскресенье в Липецке перекроют улицы и серьезно изменятся маршруты автобусов
Спасатели обеспокоены участившимися ДТП с пешеходами в Липецке
В Липецке электрики ищут водителя, который снес столб с проводами и сбежал
Игорь Артамонов: «Наша задача - ликвидировать очередь на получение жилья детьми-сиротами»
Спасатели предупреждают липчан об усилении ветра
Липчане получили государственные награды на всероссийской выставке «Золотая осень-2019»