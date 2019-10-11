2019-10-11T09:55:40+03:00
Происшествия

В Липецке 19-летний парень на «Опеле» въехал в «Нисан»

За сутки на дорогах региона в трех авариях пострадали 3 человека
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадал водитель "Нисана"В ДТП пострадал водитель "Нисана"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным ГИБДД за прошедшие сутки, 10 октября, в Липецкой области в трех авариях пострадали 3 человека. Так в Липецке около 13.00 на улице Гагарина 19-летний парень на «Опеле» въехал в «Нисан», за рулем которого был 32-летний водитель. В ДТП пострадал водитель «Нисана», но до больницы дело не дошло.

А в Ельце на улице Королева в 8 утра 24-летняя девушка на «Калине» ударила «Фольксваген» с44-летним водителем. В аварии пострадала сама девушка, ей оказали помощь и отпустили.

По данным автоинспекторов, в регионе зарегистрировали 21 ДТП без пострадавших. Кроме того на дорогах выявили 1414 нарушений ПДД. Из них 8 водителей сели за руль пьяными, 58 человек забыли пристегнуть ремни безопасности и 1068 водителей превысили скорость. Еще 73 человека оштрафовали за неправильную парковку, две машины эвакуировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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