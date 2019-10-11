2019-10-11T10:46:06+03:00
Общество

В Липецке третий день ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Анна Курдюкова вышла из дома 9 октября и не вернулась
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал подростокПропал подростокФото: ДНД "Патруль"
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В Липецке волонтеры, полиция и родственники третий день ищут пропавшую без вести 15-летнюю девушку. Как сообщает Добровольная казачья дружина «ПАТРУЛЬ», Курдюкова Анна Сергеевна пропала 9 октября. Она вышла из дома в поселке Дачный и не вернулась.

Приметы Анны: рост примерно 165 см., худощавого телосложения, на вид 15-16 лет, волосы рыжие до плеч. С собой была черная сумочка из кожзаменителя.

Была одета: черная куртка с белым капюшоном и черные полусапожки из кожзаменителя.

Пропал подросток Фото: ДНД "Патруль"

Пропал подростокФото: ДНД "Патруль"

Просьба ко всем, кто видел Анну после исчезновения знает о месте ее нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 102 – полиция; 8 (4742) 71-58-37 – ДНД «Патруль». Или написать на электронный адрес: patrul48@bk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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