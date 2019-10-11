2019-10-11T11:57:16+03:00
Происшествия

Липчанин по пути из бара поджег две машины, включая грузовик

Парню грозит до 5 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Пироман сжег две машиныПироман сжег две машиныФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали очередного поджигателя автомобилей, который устроил пожар ночью 7 октября. По данным полиции, некий пироман, возвращаясь из бара, по пути поджег тент грузовой «Газели» и стоявшую рядом легковушку.

В пожаре частично сгорел грузовой отсек «Газели» и полностью выгорела передняя часть иномарки. Предварительный ущерб от поджога оценили в 200 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, установить и задержать подозреваемого удалось в результате грамотно организованных оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 24-летний не судимый житель Липецка.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 – умышленное уничтожение чужого имущества. Что подвигло парня на преступление, выясняют сотрудники городского отдела полиции №2. Теперь поджигателю грозит до 5 лет тюрьмы, кроме того ему предстоит возместить весь материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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