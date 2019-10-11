В центре Липецке рецидивист обворовал киоск
В Липецке на площади Мира обворовали киоск. О краже в полицию заявил предприниматель, он сообщил, что в ларек влезли ночью с 8 на 9 октября. Кто-то отогнул железную решетку, пробрался в окно и вытащил два планшета и смартфон.
Ночного вора задержали по «горячим следам» сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 39-летний житель города, у которого уже есть судимости за аналогичные преступления.
По факту кражи с проникновением возбудили уголовное дело. На время следствия рецидивиста взяли под стражу. Воришке грозит до 5 лет тюрьмы.
Еще одну кражу раскрыли 10 октября в селе Куликово Усманского района. Там 49-летняя женщина обворовала дом соседки – вынесла все, что «плохо» лежало, вплоть до тазика и тряпок.
ИСТОЧНИК KP.RU