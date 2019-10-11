2019-10-11T12:35:44+03:00
Происшествия

В центре Липецке рецидивист обворовал киоск

Из ларька украли два планшета и телефон
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на площади Мира обворовали киоск. О краже в полицию заявил предприниматель, он сообщил, что в ларек влезли ночью с 8 на 9 октября. Кто-то отогнул железную решетку, пробрался в окно и вытащил два планшета и смартфон.

Ночного вора задержали по «горячим следам» сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 39-летний житель города, у которого уже есть судимости за аналогичные преступления.

По факту кражи с проникновением возбудили уголовное дело. На время следствия рецидивиста взяли под стражу. Воришке грозит до 5 лет тюрьмы.

Еще одну кражу раскрыли 10 октября в селе Куликово Усманского района. Там 49-летняя женщина обворовала дом соседки – вынесла все, что «плохо» лежало, вплоть до тазика и тряпок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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