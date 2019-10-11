В Липецке пришлось спилить деревья, чтобы починить водопровод

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-11T14:03:07+03:00

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Коммунальные службы продолжают ликвидировать крупный порыв на улице Неделина в Липецке, из-за чего жители близлежащих домов и местная школа остаются без питьевой воды.

Порыв произошел у дома №19 на улице Неделина, там прорвало трубу диаметром 300 мм. В итоге без воды остались дома № 23,25,35,17 и 21 по улице Неделина, а также 20,16, 22 и 16а на Мичурина, воды также нет в школе №61 на улице Мичурина.

Порыв трубы на НеделинаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Ремонт усложнился тем, что прямо над поврежденной трубой растут деревья. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, на помощь пришлось привлечь сотрудников «Зеленхоза», которые спилили деревья, чтобы рабочие смогли вырыть котлован.

В настоящее время по адресам Мичурина 22 и Неделина, 23 дежурят машины с питьевой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU