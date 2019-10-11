В Липецке рецидивист ответит за убитую на пляже девушку 7 лет назад

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-11T15:26:39+03:00

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В Липецке, спустя 7 лет раскрыли убийство девушки, чье тело нашли в районе ЛТЗ. Само преступление произошло 5 августа 2012 года, в тот жаркий день 21-летняя девушка отправилась на пляж и больше не вернулась. Родители сразу забили тревогу, поскольку дочь никогда не пропадала из дома. На следующий день после исчезновения девушку нашли задушенной. На тот момент удалось только определить характер травм и установить, что смерть наступила в результате асфиксии, но подозреваемого так и не нашли.

Все эти годы безутешные родители оставались в неведение, не понимая, кто и за что так чудовищно отнял жизнь у их ребенка. И вот спустя 7 лет негодяя удалось вычислить. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, преступление раскрыли благодаря развитию криминалистики и генетической экспертизы. Также повлиял тот факт, что в 2012 году криминалисты правильно изъяли с места биологические следы. Данные внесли в базу и в этом году они совпали с профилем ДНК заключенного, который сейчас сидит за разбой в одной из липецких колоний. Им оказался 29-летний сосед убитой.

Расследование возобновили и провели еще одну молекулярно-генетическую экспертизу, которая все подтвердила. Осужденного допросили и под тяжестью улик он во всем сознался. По версии следствия, в тот злополучный день сосед встретил девушку на пляже, они поссорились, мужчина схватил кусок асбеста и три раза ударил жертву по голове. Когда девушка потеряла сознание, негодяй задушил ее и сбежал, оставшись безнаказанным. Теперь ему грозит еще 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU