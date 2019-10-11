Роспотребнадзор забраковал детские игрушки и обувь в магазине Липецка

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-11T17:04:25+03:00

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В Липецке после проверки Роспотребнадзора забраковали товар в магазин с детскими игрушками и одеждой. По данным ведомства, в магазине нашли массу нарушений регламента таможенного союза «О безопасности игрушек», при этом детская одежда и обувь также продавались с нарушениями.

В частности, на ярлыках обуви не было информации о производителе и отсутствовал единый знак обращения на рынке. На этикетках игрушек так же не было информации о дате изготовления и производителе.

В пресс-службе ведомства напомнили, что по новому закону, который вступил в силу в этом году, подобные маркировки на обуви должны быть обязательно. В итоге на предпринимателя завели административное дело, не отвечающий требованием товар из продажи изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU