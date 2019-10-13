2019-10-13T15:37:03+03:00
Происшествия

Липчан просят помочь в поисках 69-летнего пенсионера

Мужчина пропал почти два месяца назад
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
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Липчан просят помочь в поисках человека, который пропал почти два месяца назад. Как сообщили волонтеры, 69-летний Александр Бурков исчез 21 августа. Пенсионер ушел из дома в деревне Кубань Грязинского района.

Приметы, известные поисковому отряду "Лиза Алерт Липецк", рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, глаза карие. Во что был одет мужчина в день пропажи неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Николаевича, позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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