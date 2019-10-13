2019-10-13T16:03:42+03:00
Общество

Тысячи липчан вышли на уборку мусора и листвы

С городских улиц вывезли более 3,5 тысяч мешков с отходами
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Липецка.фото: сайт администрации Липецка.
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Массовые субботники прошли в Липецке в преддверии дождей и заморозков. Накануне на уборку города вышли тысячи местных жителей. Липчане собрали мусор, опавшую листву и ветки. Помогала им техника - КАМАЗы, погрузчики и тракторы.

Самыми масштабными стали уборки на улице Космонавтов, проспекте Победы, в скверах имени Маркова и Франценюка. Как сообщили в администрации города, в этом году впервые растительные и бытовые отходы собирали отдельно. За несколько часов с основных площадок вывезли более 3,5 тысяч мешков, 253 из них с бытовым мусором, остальные - с листвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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