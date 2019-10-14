2019-10-14T12:23:55+03:00
Общество

Идите в лес – пожароопасный сезон в Липецкой области закончился

В этом году в регионе не было ни одного лесного пожара
Лия МУРАДЬЯН
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В регионе завершился пожароопасный сезонВ регионе завершился пожароопасный сезонФото: Управления лесного хозяйства Липецкой области
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В этот понедельник, 14 октября, в Липецкой области официально завершился пожароопасный сезон. Как сообщили в пресс-службе областного управления лесного хозяйства, основанием стала холодная и дождливая осенняя погода, которая установилась в регионе. Приказ подписал руководитель управления Юрий Божко.

Пожароопасный сезон длился почти полгода. За это время при высоком классе горимости регулярно вводили ограничения на въезд и посещение лесов, и на протяжение всего сезона действовал строжайший запрет на разведение костров. В целях контроля леса Липецкой области патрулировали каждый день по 77 маршрутам. Лесники ежедневно проходили по 3.5 километра, а также дежурили на пожарно-химических станциях и на пожарно-наблюдательных вышках. Кроме этого за обстановкой в лесах следили камерам наблюдения системы «Лесной дозор».

По итогу патрулирования и слежки инспекторы лесной охраны выписали 108 протоколов, всех нарушителей пожарной безопасности оштрафовали. Благодаря усиленной охране в этом году в лесах Липецкой области не произошло ни одного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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