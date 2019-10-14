2019-10-14T12:41:57+03:00
Происшествия

Рабочему из Казахстана оторвало стопу в Липецке

На фирму, где трудятся 400 иностранцев, завели административные дела
Лия МУРАДЬЯН
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Несчастный случай произошел в Липецке с рабочим огнеупорщиком фирмы ОО «МУ Домнастройремонт», сообщает прокуратура. По данным ведомства гражданин Казахстана попал в больницу с оторванной стопой 19 сентября.

По ТК в случае тяжелой травмы на работе, работодатель обязан сообщить об этом в прокуратуру в течение суток. Но никакого извещения по данному поводу от представителей фирмы так и не поступило. По факту нарушения, в отношении юрлица возбудили административное дело пол статье «нарушение требований охраны труда». Материалы отправили в трудовую инспекцию, где в подробностях ЧП теперь разбирается специальная комиссия.

Кроме этого работодатель обязан был провести специальную оценку условий труда, чего тоже никто не сделал. При этом в организации трудятся 400 иностранцев. В итоге фирма попала под еще одну административную статью и получила представление от прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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