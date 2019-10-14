2019-10-14T13:17:36+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на «Мерседесе» из Рязани устроил лобовое ДТП в Липецке

Авария произошла в на трассе Липецк – Чаплыгин [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 13 октября, на трассе ЛипецкЧаплыгин. Там в районе села Веденка около 17.00 столкнулись внедорожники «Мерседес» и «Мицубиси Паджеро».

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель «Мерседесса» из Рязани, который вел себя неадекватно, агрессивно и явно был под воздействием чего-то. Свидетели сообщают, что нетрезвый мужчина нанял водителя, который сел за руль его машины и должен был довезти до Липецка.

Последствие ДТП с рязанским Мерседесом в Липецке .vk.com/myregion48

На трассе нанятый водитель остановился и вышел в магазин, в этот момент хозяин пересел за руль и уехал. Через несколько метров он пересек сплошную и вылетел на встречную полосу прямо в лоб «Паджеро», за рулем которого была пенсионерка.

От сильного удара, который пришелся на водительскую строну, у «Мицубиси» вырвало колесо и двигатель. Женщина с многочисленными ушибами, переломами лицевых костей и травмами внутренних органов сейчас в больнице. Родственники считают, что пенсионерку спасла от смерти надежная конструкция внедорожника.

Виновник ДТП также получил травмы. Его и последствия аварии сняли на камеру очевидцы, судя по записи, мужчина вел себя крайне нагло, демонтировал нецензурные жесты. Сам мужчина на видео утверждает, что за рулем не был. Что произошло на самом деле и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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