2019-10-14T14:02:41+03:00
Происшествия

В Липецке мошенники наживались на экскурсиях для школьников

Организаторы взяли предоплату и пропали
Лия МУРАДЬЯН
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Аферисты обманули детейАферисты обманули детейФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали аферистку, которая наживалась на экскурсиях для школьников. Заявление в полицию поступило в минувшее воскресенье, 13 октября. 41-летняя липчанка рассказала, что в августе познакомилась с женщиной – организатором экскурсия для школьников.

Дамы обговорили все детали, условия поездки и маршрут, после чего клиентка перевела организатору предоплату в 31 500 рублей. Но на экскурсию дети так и не поехали. Получив деньги, аферистка перестала выходить на связь. Ее вычислили сразу, как только поступило заявление.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 47-летняя жительница города. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК – групповое мошенничество. Женщине грозит минимум штраф до 300 000 рублей, максимум – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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