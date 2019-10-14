В колониях Липецка откроют производства по переработке мусора

14 Окт. 16:18 2019-10-14T16:18:31+03:00

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В этом месяце в исправительных учреждениях Липецкой области планируют открыть новые производства по переработке отходов. Как сообщили в пресс-службе УФСИН региона, всего управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации откроет два пункта переработки.

Так в исправительной колонии №2 откроется производство по переработке полиэтиленовой пленки. Туда возьмут на работу до 8 осужденных. А в исправительной колонии №6 планируют перерабатывать автомобильные шины. Там для заключенных появятся 9 рабочих мест. В обеих колониях уже готовятся к запуску производства. Как пояснили в управлении, осужденные всегда могут приобрести трудовые навыки. Заключенные вправе получать начальное профессиональное образование или проходить профподготовку, желающие могут даже учиться заочно в вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU