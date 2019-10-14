В Липецке пенсионер-уголовник зарезал любовницу из ревности к соседу

14 Окт. 16:51 2019-10-14T16:51:19+03:00

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В Липецке задержали крайне опасного уголовника пенсионного возраста. По версии следствия, 66-летний мужчина убил любовницу, с которой жил какое-то время. 52-летнюю липчанку не смущало, что ее пожилой избранник не раз сидел за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе и за убийство. В итоге совместная жизнь с рецидивистом закончилась трагедией.

Все случилось в ночь с 12 на 13 сентября, когда хозяин квартиры изрядно выпил и приревновал 52-летнюю сожительницу к соседу. Завязалась ссора, во время которой рецидивист схватил нож и воткнул женщине в живот. Жертва скончалась от повреждения внутренних органов и потери крови.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант уже нападал на женщину с ножом. В 2015 году, так как жертва выжила, ему дали небольшой срок и, освободившись, он довел начатое до конца. Пенсионер уже сознался в убийстве и показал, где спрятал нож. Теперь по 105 статье УК ему грозит очередной срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU