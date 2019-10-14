Из-за ремонта на рельсах в Липецке изменятся маршруты трамваев

14 Окт. 17:38 2019-10-14T17:38:23+03:00

Рельсы будут менять на двух участках до конца месяца

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В Липецке будут ремонтировать трамвайные пути, что скажется на расписании и маршруте городских трамваев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, рельсы и шпаты будут менять на двух участках: «НЛМК – Трест «Липецкстрой» и «Краснозаводская — ЛТЗ». Ремонт будет проходить в несколько этапов, с 10 утра и ориентировочно до 14.00, и продлится до конца месяца.

В связи с этим 15, 22 и 29 октября трамваи №1 «Центральный рынок – ДП 6» поедут по двум схемам: 8 трамваев поедут по маршруту «Центральный рынок – 21 микрорайон» и 1 трамвай – «ДП 6 – ул.Чехова».

17, 24 и 31 октября трамваи маршрута №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» временно ездить не будут.

После окончания ремонта, в ноябре, трамваи №1 и №5 вернутся к привычным утвержденным маршрутам и расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU