В Липецке аферистка продала арендованную у знакомой машину

14 Окт. 17:49 2019-10-14T17:49:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке знакомая оставила без машины 21-летнюю девушку. По данным полиции, липчанка заключила с 38-летней знакомой договор аренды на автомобиль «Хендай». За пользование машиной женщина должна была платить девушке по 15 000 рублей в месяц, пока не выплатит полную стоимость авто.

Через несколько месяцев и женщины закончились деньги, но возвращать машину она не захотела. Чтобы не остаться в убытке, дама подделала договор купли-продажи и быстро перепродала чужую иномарку ничего не подозревающему автомобилисту за 144 000 рублей. Деньги потратила.

Осознав, что машина уехала в неизвестном направлении, хозяйка написала заявление. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – мошенничество. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU