2019-10-15T09:40:43+03:00
Происшествия

В Липецке в ДТП с «КамАЗом» погиб водитель иномарки

За сутки на дорогах региона в четырех авариях пострадали 4 человека и один погиб
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП на Заводской площади пострадали 2 человекаВ ДТП на Заводской площади пострадали 2 человекаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Трагическая авария произошла минувшим вечером, 15 октября, на трассе Орел – Тамбов в Липецке. Там столкнулись «Фольксваген» с 43-летним водителем и КамАЗ с 38-летним мужчиной за рулем. В результате ДТП водитель иномарке погиб на месте.

В тот же день на Заводской площади Липецка произошло ДТП с «Фольксвагеном» и «Дацуном», в котором пострадали 46-летний водитель и 26-летняя пассажирка первой иномарки, оба в больнице.

Еще одна авария произошла около 23.00 на улице Коммунистической, где не справился с управлением 40-летний мотоциклист. Мотоцикл перевернулся, водитель в больнице.

По данным ГИБДД, всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в четырех авариях пострадали 4 человека и один погиб. ДТП без пострадавших зафиксировали 21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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