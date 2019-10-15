В Липецке в ДТП с «КамАЗом» погиб водитель иномарки
Трагическая авария произошла минувшим вечером, 15 октября, на трассе Орел – Тамбов в Липецке. Там столкнулись «Фольксваген» с 43-летним водителем и КамАЗ с 38-летним мужчиной за рулем. В результате ДТП водитель иномарке погиб на месте.
В тот же день на Заводской площади Липецка произошло ДТП с «Фольксвагеном» и «Дацуном», в котором пострадали 46-летний водитель и 26-летняя пассажирка первой иномарки, оба в больнице.
Еще одна авария произошла около 23.00 на улице Коммунистической, где не справился с управлением 40-летний мотоциклист. Мотоцикл перевернулся, водитель в больнице.
По данным ГИБДД, всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в четырех авариях пострадали 4 человека и один погиб. ДТП без пострадавших зафиксировали 21.
ИСТОЧНИК KP.RU