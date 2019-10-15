Житель Ставрополья обворовал в Липецке три магазина

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-15T09:55:40+03:00

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В Липецке раскрыли серию краж из магазинов. Первая произошла 23 сентября в магазине на улице Ленина, где неизвестный вынес товар из торгового зала и скрылся. На следующий день, 24 сентября, в полицию пришли представители еще двух других магазинов на улицах Белянского и Бехтеева, которых тоже обокрали.

По каждому заявлению возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что ко всем трем кражам причастен один и тот же человек. Серийного вора вычислили и задержали в октябре.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, предполагаемый участник преступлений 23-летний житель Ставропольского края. Сейчас он находится в изоляторе. У полиции есть подозрения, что это не единственные злодеяния, которые ставрополец совершил в Липецке, причастность к другим преступлениям проверяют.

ИСТОЧНИК KP.RU