2019-10-15T10:16:20+03:00
Происшествия

В Липецке полиция с СОБРом ловили троих угонщиков «Киа-Рио»

Угнанную иномарку нашли в лесу в Задонском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Троих угонщиков задержали в ЛипецкеТроих угонщиков задержали в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке задержали троих автоугонщиков, которые оставили женщину без машины. С заявлением в полицию обратилась 37-летняя липчанка. Женщина рассказала, что 14 октября у нее пропал автомобиль «Киа-Рио», который угнали от дома по улице Жуковского.

Машину позже нашли в лесу в селе Казино Задонского района и в тот же вечер полиция вышла на автоворов. Для задержания привлекли силовиков. Злодеев брали сотрудники уголовного розыска и отряд Росгвардии СОБР «Феникс».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по подозрению задержаны трое мужчин, в возрасте от 30 до 52 лет. Известно, что у одного из них есть судимости. Сейчас они объясняют свои действия в городском отделе полиции №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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