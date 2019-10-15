В Липецке полиция с СОБРом ловили троих угонщиков «Киа-Рио»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-15T10:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке задержали троих автоугонщиков, которые оставили женщину без машины. С заявлением в полицию обратилась 37-летняя липчанка. Женщина рассказала, что 14 октября у нее пропал автомобиль «Киа-Рио», который угнали от дома по улице Жуковского.

Машину позже нашли в лесу в селе Казино Задонского района и в тот же вечер полиция вышла на автоворов. Для задержания привлекли силовиков. Злодеев брали сотрудники уголовного розыска и отряд Росгвардии СОБР «Феникс».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по подозрению задержаны трое мужчин, в возрасте от 30 до 52 лет. Известно, что у одного из них есть судимости. Сейчас они объясняют свои действия в городском отделе полиции №6.

ИСТОЧНИК KP.RU