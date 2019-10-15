Бюджетные деньги поселения под Липецком расходились по личным счетам

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-15T10:59:41+03:00

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Подозрительную финансовую деятельность заметила прокуратура в администрации одного из сельских поселений Воловского района Липецкой области. В частности в декабре прошлого года со счетов администрации на банковскую карту главного бухгалтера несколькими платежками перевели 30 000 рублей. В этом году со счета администрации дважды списывали деньги на страховку одной и той же машины.

В этих действиях прокуратура усмотрела признаки уголовного преступления - присвоение или растрата, с использованием служебного положения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, материалы проверки передали в следственные органы, где возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК. Кто переводил деньги на личные счета, с какой целью и сколько всего средств присвоили, теперь разбираются следователи. Виновным в растрате грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU