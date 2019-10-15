2019-10-15T11:22:01+03:00
Происшествия

В Липецке на вокзале ФСБ задержала рязанскую курьершу с героином

32-летняя женщина развозила наркотики между Липецком, Рязанью, Тамбовом и Москвой
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке с крупной партией тяжелых наркотиков поймали курьершу из Рязани. 32-летнюю женщину задержали у здания автовокзала сотрудники УФСБ 12 октября. По данным спецслужб, женщина «работает» курьером в транснациональной наркобанде, и развозит тяжелые наркотики в Липецкую, Рязанскую,Тамбовскую и Московскую области.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, во время досмотра у курьерши нашли 63 свертка с героином общей массой более 100 грамм. По закону это считается крупным размером.

В региональном УФСБ возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1. За сбыт в таком объеме наркокурьерше грозит от 10 до 20 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей. Сейчас дама под стражей и дает показания, силовики уже ищут организаторов и других участников банды наркоторговцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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