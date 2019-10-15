Спасатели определили самые опасные для пешеходов «зебры» в Липецке

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-15T12:11:29+03:00

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В Липецке не меняется опасная ситуация на пешеходных переходах. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, только за выходные, 12 и 13 октября, в Липецке по колеса машин попали 5 пешеходов, троих из них сбили прямо на «зебре» и всех в темное время суток. ДТП с пешеходами на переходах произошли у остановки «Музучилище» на улице Водопьянова, на перекрестке улиц Папина и Перова и в Новой жизни.

Напомним, что ранее городские спасатели уже выражали обеспокоенность ситуацией на дорогах. Так как с начала год на пешеходных переходах Липецка людей сбивали 52 раза. Самые опасные «зебры» без светофоров: улица Меркулова, 10«а», Гагарина, 151«а», Неделина, 1«б» рядом с заправкой. Именно в этих местах произошло по нескольку ДТП с пешеходами.

– Представленный управлением анализ ситуации по нерегулируемым переходам, где пешеходы неоднократно попадали в ДТП, по поручению первого заместителя главы Липецка взят в проработку профильными структурными подразделениями администрации, – отметил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU