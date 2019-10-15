Под Липецком виновного в смерти пенсионерки разбойника нашли по следам обуви и перчаток

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-15T16:56:00+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор разбойнику, который напал на старушку в Грязях в ноябре 2018 года. Все случилось днем 24 ноября, когда 60-летний негодяй влез в дом к 80-летней пенсионерке. Разбойник потребовал деньги, но у старушки их не было. Грабитель не поверил и принялся жестоко избивать бабушку – бил по всему телу ногами в кроссовках. Когда пожилая женщина перестала подавать признаки жизни, негодяй обыскал дом и, не найдя ничего ценного, забрал сотовый телефон.

Тело пенсионерки нашла через два дня соседка. Несмотря на то, что преступление произошло днем, никто из соседей ничего не видел. Отпечатки пальцев разбойник тоже не оставил, но криминалисты нашли следы обуви и хлопчатобумажных перчаток. Когда отрабатывали круг подозреваемых среди местных криминальных личностей, правоохранители вышли на сборщика металлолома. У него нашли те самые перчатки, следы которых остались в доме старушки, и рельеф подошвы обуви тоже совпал. При обыске у него также обнаружили СИМ-карту пенсионерки. Позже определили, что разбойник еще и звонил по этой карте своим знакомым уже после смерти старушки.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, под тяжестью улик он во всем сознался. Однако пытался заверить, что не был пожилую женину, но 60 следов от ударов на ее теле говорили об обратном.

В итоге за разбой с насилием и проникновением, а также за тяжкий вред со смертельным исходом, виновного приговорили к 11 годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU