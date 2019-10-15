2019-10-15T17:36:59+03:00
Общество

В Липецке решили закрасить граффити к 70-летию Великой Победы

25-метровая роспись скоро исчезнет
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке рабочие закрашивают знаменитое граффити к 70-летию Великой Победы. Композиция 25 метров в ширину и 4 метра в высоту появилась на стене возле 20-этажки на улице Яна Берзина в мае 2015 года – к 70-летию Великой Победы.

За 4 года рисунок не обновлялся, ветшал и выцветал, но все также радовал липчан, да и вандалы обходили его стороной. Но теперь с граффити придется попрощаться. Как выяснилось, стены здания обновляют по программе капремонта. Вскоре рисунок закрасят и обложат панелями.

Соавторы работы такое решение не одобрили.

– Почему бы не привести стену в порядок и на 75-летнюю годовщину обновить роспись? – Вопрошают представители студии Aerostyle.

Пользователи соцсетей также негодуют и не хотят расставаться с граффити, предлагая все же его обновить.

Сюжет о граффити ко дню Победы 2015 года .Липецкие художники решили по своему поздравить ветеранов Великой Отечественной Войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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