В Липецке пожарные спасли частный дом от полного сгорания

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-16T09:22:13+03:00

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Пожар произошел в минувший вторник, 15 октября, в частном секторе на улице Индустриальной в Липецке. Там в доме, где жила семья, загорелся чердак. Жильцы не сразу заметили пожар. Дым, который валил из-под кровли увидели соседи, они прибежали предупредить семью, после чего вызвали пожарных.

Пожар в частном доме на ИндустриальнойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сообщение поступило к диспетчеру в 15.20. На место сразу же выехали два отделения пожарных и спасателей. Они прибыли на адрес в считанные минуты, когда огонь еще не успел распространиться по всему дому.

В частном доме загорелась крыша.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

Пожарные вскрыли крышу и оперативно ликвидировали возгорание – дом удалось спасти. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, в пожаре никто не погиб и не пострадал, причины возгорания выясняются.

Пожар в частном доме на ИндустриальнойФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

– Дом мог сгореть полностью, но благодаря пожарным все обошлось, – рассказала хозяйка жилья. – Если бы они мгновенно не приехали, быстро не вскрыли крышу и не потушили, последствия были бы плачевные.

Тушить пожар также помогали неравнодушные соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU