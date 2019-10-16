2019-10-16T10:49:53+03:00
Происшествия

Под Липецком сбили школьницу на велосипеде

11-летняя девочка пострадала в Усмани
Лия МУРАДЬЯН
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За сутки на дорогах пострадали 3 человекаЗа сутки на дорогах пострадали 3 человекаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария с участием ребенка произошла во вторник, 15 октября, в городе Усмань Липецкой области. Там в 8 утра на пересечении улиц Революционная и Карла Маркса 57-летний водитель «Фольксвагена» сбил 11-летнюю девочку на велосипеде. К счастью, обошлось без тяжелых последствий – школьнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, предварительная причина аварии – не соответствие скорости конкретным условиям движения. При выборе скорости нужно учитывать не только знаки ограничения, но также состояние дороги, время суток и погоду.

Всего за сутки на дорогах региона произошли две аварии с пострадавшими, в которых травмы получили 3 человека. Также автоинспекторы зарегистрировали 32 ДТП без пострадавших. За тот же день выявили 1420 нарушений ПДД. Из них 5 водителей сели за руль пьяными, 57 – забыли пристегнуть ремень безопасности и 997 – превысили скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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