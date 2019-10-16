Под Липецком молодая рецидивистка обокрала квартиру пенсионера

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-16T11:19:17+03:00

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Квартирную кражу раскрыли в Усманском районе Липецкой области. В полицию заявил 68-летний пенсионер из поселка Ударник. Мужчина рассказал, что 12 октября кто-то выломал замок входной двери в его квартире на улице Молодежной, проник внутрь и украл смартфон, стоимостью 11 000 рублей.

Домушников вычислил и задержал местный участковый. Как сообщили в пресс-службе УМВД, области подозреваемым оказались 50-летний мужчина и 26-летняя девушка. Обе живут в том же районе и нигде не работают. Более того, у девушки есть судимости за кражу и угрозу убийством. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК, теперь за кражу с проникновением обоим грозит до 6 лет тюрьмы.

Еще одну квартирную кражу раскрыли в Липецке, где из квартиры по Осеннему проезду вынесли шуруповерт, пилу, сварочный аппарат, перфоратор и отрезную машинку. Под подозрение попал 31-летний житель города.

ИСТОЧНИК KP.RU