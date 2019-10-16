Наглый начальник в Липецке 4 месяца не платил рабочему зарплату и не отдавал трудовую

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-16T11:46:39+03:00

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В Липецке будут судить работодателя, который оставил рабочего без денег и документов. Согласно материалам дела, сотруднику не платили зарплату 4 месяца. Не выдержав, человек уволился, но даже после этого столкнулся с издевательством начальства. Рабочему не выплатили расчетные, не отдали трудовую книжку и другие документы. Более того, бывшего сотрудника даже не пускали на территорию предприятия, когда тот пытался забрать свои документы.

Оставшись без денег и возможности устроится на новую работу, липчанин обратился в суд. Человеку удалось доказать, что работал официально, и суд обязал работодателя выплатить долги по зарплате, выдать расчетные и документы. Но на решение суда в фирме никто не отреагировал, тогда в дело вмешалась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение суда не исполнялось в течение 10 месяцев, за которые потерпевший не мог официально устроиться на работу без документов.

В итоге на руководителя фирмы завели уголовное дело по статьям 145.1 и 315 УК – невыплата зарплаты и неисполнение решения суда. Расследование завершилось и дело передали в суд, начальнику грозит до 3 лет тюрьмы и запрет на деятельность также до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU