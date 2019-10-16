В Липецке откроют памп-трек для велосипедистов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-16T13:51:49+03:00

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Трассу со спусками, подъемами, кочками крутыми поворотами для велоспорта строят в парке Победы Липецка. Памп-трек откроется прямо рядом со скейт-парком, который открыли этим летом. Этим утром, 16 октября, на объекте побывала мэр города Еврегия Уваркина с заместителями.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик уже достроил трассу и покрыл территорию вокруг натуральным газоном, еще предстоит установить освещение и зоны отдыха для велосипедистов.

Сейчас чиновники ищут организацию, которая будет содержать скейт-парк и памп-трек. Среди кандидатов расматривают некомерческую организацию любителей экстремального спорта. В следующем году на обоих объектах планируют открыть прокат и нанять инструкторов.

– Создали два замечательных спортивных объекта, теперь нужно найти хозяина – инициативного, заботливого, и, главное, понимающего, как правильно их содержать, – сказала Евгения Уваркина. – А кто лучше самих спортсменов знает, в каком состоянии должна быть трасса, и что для этого нужно сделать?

Также мэр отметила, что впереди еще много работы по благоустройству парков и территории Липецка. Нужно стоить новые велодорожки и соединять их с уже существующими. Также все парки необходимо подготовить к 75-летию Великой Победы. Все это будет делаться непосредственно при участии жителей города, чтобы комфортно было всем.

ИСТОЧНИК KP.RU