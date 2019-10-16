2019-10-16T15:34:35+03:00
Происшествия

В Липецке не пришла ночевать и пропала 15-летняя девушка

Ольгу Лукьяненко ищут со вчерашнего вечера
Лия МУРАДЬЯН
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Пропала девушкаПропала девушкаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке волонтеры, полиция и родственники со вчерашнего вечера ищут 15-летнюю девушку, которая не пришла ночью домой. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», последний раз Лукьяненко Ольгу видели 15 октября около 19.00 в районе улицы Боровой. Где она находится сейчас, неизвестно.

Приметы Ольги: на вид 15-16 лет, рост около 160 см., телосложение худощавое, волосы черные ниже плеч, глаза карие.

Была одета: короткая куртка темно-синего цвета, серый халат ниже колен и белые кеды.

Просьба ко всем, кто знает, где может находиться девушка, видел ее после исчезновения или обладает любой важной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-8-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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