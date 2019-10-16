2019-10-16T16:46:40+03:00
Общество

20 улиц Липецка останутся без воды, частный сектор без света

Воды не будет весь день до 20.00
Лия МУРАДЬЯН
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Воду отключат в 10 утраВоду отключат в 10 утраФото: Лия МУРАДЬЯН
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Коммунальщики предупреждают об очередном отключении воды и электричества в Липецке в четверг, 17 октября. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, питьевой воды не будет с 10 до 20.00 по адресам: улица Водопьянова, с 21 по 33 дом; Петра Смородина, с 1 по 26 дом; проспект 60 лет СССР, дома 24, 28 и 30; Стаханова, с 3 по 31а. А также полностью улицы: Демократическая, Производственная, Восточная, Гражданская, Дружбы, Добролюбова, Куйбышева, Вильямса, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, П. Лумумбы, Ковалева, Репина и Свободный Сокол.

Энергетики приносят извинения за неудобства. Воду будут подвозить по заявкам жителей.

В тот же день с 9 до 16.00 не будет света в частном секторе на улице Заводская, и с 9 до 17.00 по улицам Красная, Арктическая, 20 Партсъезда, Маяковского, Салтыкова-Щедрина.

Более подробно об отключениях можно узнать по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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