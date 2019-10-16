Останки 19 солдат Красной армии перезахоронили на высоте Огурец под Липецком

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-16T17:37:30+03:00

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В Воловском районе Липецкой области перезахоронили останки красноармейцев. 19 солдат Красной армии похоронили с воинскими почестями в братской могиле на высоте Огурец. Советские солдаты погибли в ожесточенных боях за высоту с 1941 по 1943 год.

По некоторым сведениям, в годы Великой Отечественной войны на высоте Огурец погибли более 10 000 солдат. В боях за высоту принимали участие 15, 74, 132 и 148 стрелковые дивизии. В октябре 1942 года бойцы 132 дивизии впервые захватили высоту и удерживали два дня.

На высоте "Огурец" перезахоронили останки 19 солдатФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Первый обелиск на высоте появился 9 мая 1966 года. Сейчас там расположен мемориальный комплекс «Высота» с десятками братских могил бойцов. Поисковые работы на высоте идут уже десятки лет. Останки находят до сих пор, нередко поисковикам удается установить личность солдата.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, нынешние останки поднимали в течение полутора лет члены поискового клуба «Неунываки» и орловские поисковики. За все время раскопок поисковикам удалось поднять и перезахоронить около 1000 бойцов.

ИСТОЧНИК KP.RU