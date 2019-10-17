В Липецкой области не вернулся со школы 11-летний мальчик
В Липецкой области пропал ребенок. Родители, полиция и волонтеры ищут 11-летнего Медвежинского Виктора. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», ребенок ушел в школу в среду, 16 октября, в селе Бутырки Грязинского района, но домой так и не вернулся.
Приметы Виктора: рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза карие.
Был одет: синяя куртка, зелена футболка, спортивные штаны черного цвета с белыми лампасами, черные ботинки.
При себе был черные рюкзак.
Ребенок не ночевал дома, с момента его исчезновения прошли почти сутки. Просьба ко всем, кто видел Виктора после исчезновения, знает о возможном месте его нахождения или владеет любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU