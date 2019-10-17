В Липецкой области не вернулся со школы 11-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-17T09:29:38+03:00

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В Липецкой области пропал ребенок. Родители, полиция и волонтеры ищут 11-летнего Медвежинского Виктора. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», ребенок ушел в школу в среду, 16 октября, в селе Бутырки Грязинского района, но домой так и не вернулся.

Приметы Виктора: рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза карие.

Был одет: синяя куртка, зелена футболка, спортивные штаны черного цвета с белыми лампасами, черные ботинки.

При себе был черные рюкзак.

Ребенок не ночевал дома, с момента его исчезновения прошли почти сутки. Просьба ко всем, кто видел Виктора после исчезновения, знает о возможном месте его нахождения или владеет любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU