2019-10-17T10:00:12+03:00
Происшествия

Под Липецком в страшном ДТП с фурой погиб водитель «Мерседеса»

За сутки на дорогах региона в 9 авариях пострадали 8 человек и двое погибли
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель "Мерседеса" погиб на местеВодитель "Мерседеса" погиб на местеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Жуткая авария произошла минувшей ночью, 16 октября, в Хлевенском районе Липецкой области. Там на трассе Хлевное – Липецке около полуночи «Мерседес» на полном ходу влетел под впередиидущий грузовик «МАН». Водитель легковушки погиб на месте, его личность пока не установили. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, предварительно водитель «Мерседеса» нарушил дистанцию.

В тот же день на трассе «Дон» в Задонском районе столкнулись «Нива» с 47-летним водителем и «Форд» с 43-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадал водитель иномарки и его 25-летний пассажир – оба в больнице.

А в Лебедяни 61-летний мужчина на «пятерке» сбил 28-летнего парня на велосипеде, велосипедиста увезли в больницу. Автоинспекторы напоминают, что велосипедисты тоже должны соблюдать ПДД и использовать защитный шлем. Переезжать дорогу по пешеходному переходу на велосипеде категорически запрещено.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в 9 авариях пострадали 8 человек и двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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