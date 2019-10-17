В Липецке подростки угнали «ВАЗ», покатались и бросили

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-17T10:15:10+03:00

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В Липецке поймали несовершеннолетних угонщиков. В полицию обратился 29-летний хозяин «ВАЗ-2102» и рассказал, что у него угнали машину. «Жигули» пропали в ночь с 13 на 16 октября от дома по улице Звездная. Угонщиков нашли сотрудники уголовного розыска и ППС. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по подозрению задержали двоих несовершеннолетних жителей города. Подростки покатались и бросили советский универсал на улице 15 микрорайон, машина была без повреждений.

Еще одну машину искали в Данкове. Там у дома по улице Молодежная неизвестные избили 43-летнего мужчину и угнали у него «Ладу-Гратну». Машину нашли разбитой на автобусной остановке в селе Березовка. Одним из угонщиков оказался безработный 23-летний парень с судимостями.

ИСТОЧНИК KP.RU