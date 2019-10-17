Пропавший под Липецком 11-летний мальчик сам вернулся в школу

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-17T10:41:08+03:00

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В Липецкой области благополучно закончились поиски пропавшего накануне 11-летнего мальчика. Напомним, школьник пропал в селе Бутырки Грязинского района в среду вечером, 16 октября. Он вышел из школы после уроков, но до дома так и не дошел. Когда мальчик не вернулся домой в положенное время, родители забили тревогу и обратились в полицию. Ребенка искали всю ночь и утром следующего дня.

Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», мальчик найден живым. По словам жителей села, ребенок где-то переночевал, а потом сам пришел в школу. Туда уже вызвали родителей. Сейчас взрослые разбираются, что случилось, где школьник провел эту ночь и почему он не пошел домой.

ИСТОЧНИК KP.RU