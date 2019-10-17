В центре Липецка поймали и сняли на видео извращенца
Липчане стали свидетелями крайне непристойного зрелища в центре города. На этот раз осеннее обострение накрыло эксгибициониста в районе улицы Плеханова прямо на Липецком городище, где извращенец решил заняться самоудовлетворением на глазах у прохожих. Шокированная увиденным девушка сняла происходящее на камеру телефона и выложила в Сеть.
Эксгибициониста поймали на Липецком городище.Извращенца не смущали крики прохожих
Несмотря на нецензурное негодование и крики липчанки, мужчина со спущенными штанами невозмутимо продолжал неприличное действие, и прекратил только когда заметил, что его снимают.
На возмущенные крики девушки «Вы нормальный человек, тут дети идут», маньяк только ответил «Все», натянул штаны и поспешил удалиться.
Отметим, что городище весьма популярная в Липецке зона отдыха, где часто гуляют школьники, там же находится детская площадка для малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU