2019-10-17T12:49:50+03:00
Общество

В центре Липецка поймали и сняли на видео извращенца

Эксгибиционист шокировал отдыхающих на Липецком городище [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Извращенец прекратил, только когда заметил камеруИзвращенец прекратил, только когда заметил камеруФото: Кадр видео
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Липчане стали свидетелями крайне непристойного зрелища в центре города. На этот раз осеннее обострение накрыло эксгибициониста в районе улицы Плеханова прямо на Липецком городище, где извращенец решил заняться самоудовлетворением на глазах у прохожих. Шокированная увиденным девушка сняла происходящее на камеру телефона и выложила в Сеть.

Эксгибициониста поймали на Липецком городище.Извращенца не смущали крики прохожих

Несмотря на нецензурное негодование и крики липчанки, мужчина со спущенными штанами невозмутимо продолжал неприличное действие, и прекратил только когда заметил, что его снимают.

На возмущенные крики девушки «Вы нормальный человек, тут дети идут», маньяк только ответил «Все», натянул штаны и поспешил удалиться.

Отметим, что городище весьма популярная в Липецке зона отдыха, где часто гуляют школьники, там же находится детская площадка для малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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