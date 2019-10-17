В Липецке из-за мельницы в магазине вибрирует 9-этажный дом

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-17T15:11:41+03:00

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В Липецке жильцы 9-этажного дома №42 на улице Индустриальной пожаловались чиновникам на вибрацию в квартирах. По словам липчан, в квартирах невозможно находиться из-за мельницы в магазине на 1 этаже, откуда по дому расходятся шум и вибрация.

– Магазин работает с 10 до 19 часов, часто включается мельница, от которой стоит шум и вибрация, – пожаловалась липчанка Наталья Бокова. – Даже трещины по стенам дома пошли из-за этого.

На адрес выехали озадаченные сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, жилинспекции и координатор проекта «Народный контроль» Екатерина Пинаева. В ходе проверки выяснилось, пива в магазине не продают и не делают, но торгуют ингредиентами для приготовления пива дома.

Владелец торговой точки уверяет, что он тут не причем. По словам Антона Веселова, трещины там были давно, а уровень шума можно замерить при участии независимой экспертизы. При этом бизнесмен пожаловался на самих жильцов, которые бросают на парковку саморезы и угрожают сотрудникам магазина.

– Мы еще раз придем в этот дом вместе с санитарными врачами, специалисты замерят уровень шума и вибрации, – сказала Екатерина Пинаева. – Мельница, которая установлена в магазине, имеет изоляцию. Может быть, она недостаточная.

В пресс-службе «Единой России» уточнили, что всего за неделю на «горячую линию» в приемную Дмитрия Медведева поступило 30 жалоб на пивные заведения в домах.

ИСТОЧНИК KP.RU